В РФ начнут строить дороги из резиновой крошки переработанных шин

В РФ начнут строить дороги из резиновой крошки переработанных шин
В РФ начнут строить дороги из резиновой крошки переработанных шин
Сегодня, 11:47ОбществоФото: pixabay.com
Российский экологический оператор и Росавтодор подписали трехлетний меморандум о применении в строительстве дорог вторичных материальных ресурсов (ВМР). К 2030 году использование вторсырья в строительстве дорог должно дойти до 30%.

Как рассказал генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев, в федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла» указано применение к 2030 году 30% вторсырья при строительстве дорог. Буцаев отметил: «Российский экологический оператор» будет идти к этой цели вместе с Федеральным дорожным агентством. Для вовлечения большего объема вторичных ресурсов в дорожное хозяйство с Росавтодором подписали Меморандум о сотрудничестве. Об этом пишет iz.ru.

Как также рассказал Буцаев, в рамках меморандума вместе с коллегами из Росавтодора проведут комплексную работу, цель которой — формирование условий для использования ВМР при строительстве дорог, в том числе резиновой крошки из утилизированных шин, компоста из образующегося пищевого мусора, вторичных полимеров и других материалов, в основе которых лежат отходы производства и потребления.

Глава ППК «РЭО» отметил: исходя из мирового опыта, использование модификатора асфальтобетона на основе резиновой крошки существенно улучшает качество дорог.

Гендиректор РЭО сообщил, что в течение последних пяти лет в России с использованием модификатора для асфальтобетона на основе резиновой крошки уложили около 15 млн квадратных метров.

«Это практически ничего. Применение вторсырья при этом возможно как на трассах федерального назначения, так и регионального. В Белоруссии, например, до 80% дорог уложено с применением резиновой крошки. В Европе также активно используют. В России это относительно небольшие участки. Капля в небольшом море.

Мы хотим стимулировать и популяризировать применение вторсырья в этом направлении», — сообщил Денис Буцаев.

Целью сотрудничества ППК «РЭО» и Федерального дорожного Агентства станет создание комплексной системы вовлечения вторсырья в дорожное строительство, а также формирование условий для практического применения материалов на основе вторичных ресурсов в регионах страны. У сотрудничества есть большой потенциал для того, чтобы достичь целевых показателей нацпроекта «Экология», «Безопасные качественные дороги», а также Стратегической инициативы «Экономика замкнутого цикла».

Как также заявил Буцаев, сейчас модификатор для асфальтобетона на основе резиновой крошки использовался на дорогах, которые находятся в ведомстве ГК «Автодор», включая ЦКАД, М11, М4. Кроме того, в рамках выполнения национального проекта «Безопасные и качественные дороги» Белгородская область активно использует данный продукт из переработанных шин.

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