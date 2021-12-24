Вице-президент РАПК Алексей Куртов: Мы получили более 130 заявок на участие в премии

Как сообщает newizv.ru, на мероприятии обсуждались деятельность политических партий во время пандемии, будущее интернет-технологий в политике и госуправлении, а также юридические особенности электоральных процессов и изменения, которые в дальнейшем ждут политическую систему России.
Во второй день конгресса была организована VII Национальная премия Российской ассоциации политических консультантов «ВЫБОР». На церемонии открытия премии выступил вице-президент РАПК Алексей Куртов.
Он заявил, что 2021 год стал наиболее «урожайным» для премии. Организаторы получили свыше 130 заявок, из которых 113 были выбраны для участия. Прирост субъектности ассоциации и премии, который наблюдается каждый год, демонстрирует, что признание как внутри цеха, так и от внешнего окружения востребовано. Заказчики начинают максимально внимательно относиться к выборам команды политических консультантов и технологов, ориентируясь по признанию заслуг. Куртов отмечает, что в 2021 году политические партии показали большую активность в продвижении своих проектов.
Президент ассоциации Григорий Казанков также выступил с речью, заявив, что РАПК будет работать над включением профессии политтехнолога (политического консультанта) в официальный перечень специальностей. Основной упор в работе будет сделан на модернизацию действующих образовательных программ для цеха и молодых специалистов.
По словам президента ассоциации, премия является площадкой для обмена знаниями, опытом, а особенно — экспертизой. Речь идет о прикладной экспертизе, которая доступна для изучения только в процессе выборной кампании. Премия ассоциации является подходящим пространством для развития молодых специалистов, которые только осваивают новую для себя специальность. В 2021 году организаторы премии получили максимальное количество заявок, из которых было необходимо отобрать самые достойные проекты. Наибольшая конкуренция наблюдалась в номинациях по новым и цифровым средствам коммуникации, так как это именно та сфера электрорального процесса, где сейчас формируется общественное мнение и где политический консультант и политик должен на шаг опережать конкурентов.