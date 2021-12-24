Вице-президент РАПК Алексей Куртов: Мы получили более 130 заявок на участие в премии

По словам президента ассоциации, премия является площадкой для обмена знаниями, опытом, а особенно — экспертизой. Речь идет о прикладной экспертизе, которая доступна для изучения только в процессе выборной кампании. Премия ассоциации является подходящим пространством для развития молодых специалистов, которые только осваивают новую для себя специальность. В 2021 году организаторы премии получили максимальное количество заявок, из которых было необходимо отобрать самые достойные проекты. Наибольшая конкуренция наблюдалась в номинациях по новым и цифровым средствам коммуникации, так как это именно та сфера электрорального процесса, где сейчас формируется общественное мнение и где политический консультант и политик должен на шаг опережать конкурентов.