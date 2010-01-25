Депутаты думы г. Нижний Тагил вернутся к вопросу «транспортных» льгот
25 января 2010, 16:37ОбществоArtem
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В четверг, 28 января, состоится первое в этом году заседание нижнетагильской городской Думы.
В числе прочих депутаты рассмотрят вопрос о предоставлении льгот на проезд в городском общественном транспорте. В декабре прошлого года решением депутатов льготы на проезд были отменены. Но, как рассказала нам пресс-секретарь Думы Наталья Масальская, позже для обсуждения этого вопроса собиралась рабочая группа. Было предложено вернуть льготы некоторым категориям, в частности школьникам и учащимся учреждений начального профессионального образования. В четверг по этому вопросу должно быть принято окончательное решение.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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