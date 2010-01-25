Детям и неработающим жителям г. Нижний Тагил выдадут свидетельства пенсионного страхования

Застрахованным выдаётся свидетельство. В нём указан уникальный номер индивидуального лицевого счета гражданина. Страховое свидетельство обязательно при устройстве на работу, для формирования пенсионных накоплений и получения государственной поддержки, для получения материнского капитала, пенсии и льгот. Сейчас в системе обязательного пенсионного страхования зарегистрировано 449 тысяч жителей Нижнего Тагила и пригорода. В ближайшее время специалистам Пенсионного фонда предстоит зарегистрировать и выдать страховые свидетельства 230 тысячам детей, проживающим на территории города и Пригородного района.