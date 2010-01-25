Детям и неработающим жителям г. Нижний Тагил выдадут свидетельства пенсионного страхования
25 января 2010, 16:34ОбществоArtem
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Пенсионный фонд начал регистрацию детей и неработающих жителей г. Нижний Тагил в системе обязательного пенсионного страхования.
Застрахованным выдаётся свидетельство. В нём указан уникальный номер индивидуального лицевого счета гражданина. Страховое свидетельство обязательно при устройстве на работу, для формирования пенсионных накоплений и получения государственной поддержки, для получения материнского капитала, пенсии и льгот. Сейчас в системе обязательного пенсионного страхования зарегистрировано 449 тысяч жителей Нижнего Тагила и пригорода. В ближайшее время специалистам Пенсионного фонда предстоит зарегистрировать и выдать страховые свидетельства 230 тысячам детей, проживающим на территории города и Пригородного района.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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