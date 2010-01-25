Газоспасательная служба НТМК отмечает 70-тилетие
25 января 2010, 16:27ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня здесь работают 95 сотрудников. Мобильные отряды действуют в каждом цехе предприятия, поэтому при возникновении нештатной ситуации газоспасателям требуется меньше 5-ти минут, чтобы прибыть на место происшествия.
В обязанности службы входит эвакуация, оказание первой помощи пострадавшим и ликвидация аварии. Для этого имеется все необходимое оборудование и снаряжение. НТМК – единственное предприятие в России, где оборудована уникальная двухуровневая газодымная камера. Она предназначена для тренировочных занятий по ликвидации аварийных ситуаций.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей