Газоспасательная служба НТМК отмечает 70-тилетие

В обязанности службы входит эвакуация, оказание первой помощи пострадавшим и ликвидация аварии. Для этого имеется все необходимое оборудование и снаряжение. НТМК – единственное предприятие в России, где оборудована уникальная двухуровневая газодымная камера. Она предназначена для тренировочных занятий по ликвидации аварийных ситуаций.