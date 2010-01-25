Лучшую хоккейную площадку определят в г. Нижний Тагил

Жюри оценит качество льда, освещение, наличие раздевалок, оформление корта. Объезды площадок намечены на 28 января и 26 февраля, сообщает информационно-аналитическое управление муниципалитета. Победители конкурса получат по 10 тысяч рублей на ремонт, покупку инвентаря, проведение соревнований или тренировок.