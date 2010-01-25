Роспотребнадзор готов рассказать, куда ехать нежелательно
25 января 2010, 16:30ОбществоArtem
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Неблагополучная эпидемиологическая ситуация по ряду заболеваний сложилась в нескольких странах мира, куда свердловчане могут отправиться на отдых или по делам.
Региональный Роспотребнадзор готов информировать об этом выезжающих за рубеж. Делается это для того, чтобы предупредить случаи завоза инфекций на территорию области. Обращаться можно по телефону в Екатеринбурге 374-12-44.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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