Сегодня у студентов праздник

Именно в Татьянин день, 12 января, 1755 года по старому стилю (25-го - по новому), императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении в Москве 1-го российского университета и двух гимназий. Проект этот был разработан Ломоносовым. А шефство над ним взял генерал-адъютант Шувалов. Как отмечает в своем поздравлении тагильским студентам мэр Валентина Исаева, в Нижнем Тагиле живут и получают образование яркие, активные, целеустремленные молодые люди. Инновационные проекты, которые тагильчанам предстоит воплотить в жизнь уже в ближайшие годы – хорошая стартовая площадка для молодых, возможность проявить свои лучшие профессиональные и личностные качества.