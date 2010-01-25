Туристы из г. Нижний Тагил соревновались в ледолазании

Участникам предстояло преодолеть ледовую стенку высотой в 30 метров. Лучшим среди мужчин стал Вадим Маракулин. Среди девушек первый результат показала Мария Вахрушева. Но окончательно победители кубка определятся в воскресенье, 31-го января, после проведения второго этапа соревнований. Он пройдёт на горе Медведь-камень. Там участникам предложат две дистанции: свободное лазание и подъём на вершину горы по верёвочным перилам.