Туристы из г. Нижний Тагил соревновались в ледолазании
25 января 2010, 16:10ОбществоArtem
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В воскресенье клуб туристов «Азимут» провёл первый этап кубка города по горному туризму. Соревнования проходили на Шихане.
Участникам предстояло преодолеть ледовую стенку высотой в 30 метров. Лучшим среди мужчин стал Вадим Маракулин. Среди девушек первый результат показала Мария Вахрушева. Но окончательно победители кубка определятся в воскресенье, 31-го января, после проведения второго этапа соревнований. Он пройдёт на горе Медведь-камень. Там участникам предложат две дистанции: свободное лазание и подъём на вершину горы по верёвочным перилам.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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