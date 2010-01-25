В г. Нижний Тагил вор не смог пройти мимо открытых сумочек
25 января 2010, 16:24ОбществоArtem
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Слишком соблазнительно! Не смог пройти мимо! Так объяснил вор мотивацию совершенного им преступления.
Как рассказали нам в пресс-службе УВД Нижнего Тагила, в одном из ночных клубов он похитил два мобильных телефона у студенток педакадемии. Девушки вышли на танцпол, а сумочки не только оставили без присмотра, но и открытыми. Лежащие в них на виду мобильники и соблазнили парня на преступление. При проверке мест скупки краденного, сотрудники милиции нашли оба телефона и установили данные человека, который их сдал. Это 18-тилетний молодой человек, нигде не работающий
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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