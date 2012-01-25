BMW выпустит электрический компактвэн

По информации немецкого журнала, новинка получит высокую линию крыши, большой багажник и сдвигающиеся задние сиденья. Автомобиль будет оснащаться электромотором на задней оси, развивающим 170 лошадиных сил. Кроме того, появится и модификация с трехцилиндровым 90-сильным бензиновым двигателем, который будет использоваться исключительно для подзарядки аккумуляторов в пути.

Другие автомобили из этой линейки — компактный хэтчбек i3 и спорткар i8 — появятся в серии в 2013 и 2014 году соответственно. Первый из них получит тот же 170-сильный электромотор, что и компактвэн, а второй будет оснащаться бензин-электрической гибридной силовой установкой, позволяющей автомобилю разгоняться с нуля до ста километров в час за 4,6 секунды.