BMW выпустит электрический компактвэн
Компания BMW планирует расширить линейку экологически чистых автомобилей за счет компактвэна под названием i5. Как сообщает издание AutoBild, такая машина появится на рынке через три года.
По информации немецкого журнала, новинка получит высокую линию крыши, большой багажник и сдвигающиеся задние сиденья. Автомобиль будет оснащаться электромотором на задней оси, развивающим 170 лошадиных сил. Кроме того, появится и модификация с трехцилиндровым 90-сильным бензиновым двигателем, который будет использоваться исключительно для подзарядки аккумуляторов в пути.
Компактвэн BMW i5 будет стоить ориентировочно 50 тысяч евро.
Другие автомобили из этой линейки — компактный хэтчбек i3 и спорткар i8 — появятся в серии в 2013 и 2014 году соответственно. Первый из них получит тот же 170-сильный электромотор, что и компактвэн, а второй будет оснащаться бензин-электрической гибридной силовой установкой, позволяющей автомобилю разгоняться с нуля до ста километров в час за 4,6 секунды.
Фото BMW