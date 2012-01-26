«Богдан» начинает поставки в Россию автобусов на базе Hyundai
26 января 2012, 03:00ОбществоРОман БОТов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Украинская корпорация «Богдан» планирует начать в феврале текущего года поставки в Россию автобусов малого класса А 201 на агрегатной базе Hyundai, выпуск которых корпорация начала в 2011 году.
Как сообщили в пресс-службе автопроизводителя, этот автобус является совместной разработкой корейских и украинских специалистов. А 201 имеет несущий кузов, вмещает 48 человек (24 сидячих мест), а в модификации «Школьный» – 30. Автобус может быть оснащен двигателями стандартов «Евро-3» и «Евро-4» и уже сертифицирован на территории РФ. До конца года планирует поставить на наш рынок до 1 тыс. таких автобусов.
«Промо-цена автобуса на российском рынке, установленная на февраль, составляет 1,79 млн руб.», – уточняется в пресс-релизе.
Алексей Гусев
Фото: bogdan.ua
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей