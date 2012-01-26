«Богдан» начинает поставки в Россию автобусов на базе Hyundai

Как сообщили в пресс-службе автопроизводителя, этот автобус является совместной разработкой корейских и украинских специалистов. А 201 имеет несущий кузов, вмещает 48 человек (24 сидячих мест), а в модификации «Школьный» – 30. Автобус может быть оснащен двигателями стандартов «Евро-3» и «Евро-4» и уже сертифицирован на территории РФ. До конца года планирует поставить на наш рынок до 1 тыс. таких автобусов.