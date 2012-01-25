К теме общественного транспорта возвращаются депутаты нижнетагильской Думы

В частности, как отметили в аппарате Думы, уже должна быть разработанановая транспортная схема. Заседание станет 49-м длядепутатов нижнетагильской Думы 5-го созыва. Следующее – 50-е – должносостояться в феврале. На нем планируется провести корректировкугородского бюджета. Оно, скорее всего, станет последним в историинижнетагильской Думы 5-го созыва. Далее знаковые для города вопросыбудут решать уже депутаты Гордумы 6-го созыва, которых мы выберем 4-гомарта.