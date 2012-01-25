К теме общественного транспорта возвращаются депутаты нижнетагильской Думы
25 января 2012, 08:21ОбществоОльга
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На очередном заседании в четверг парламентарии намерены познакомиться с тем, как именно воплощаются в жизнь предложения по совершенствованию городской системы перевозки пассажиров, обнародованные 8-го декабря на депутатских слушаниях, посвященных этой теме.
В частности, как отметили в аппарате Думы, уже должна быть разработанановая транспортная схема. Заседание станет 49-м длядепутатов нижнетагильской Думы 5-го созыва. Следующее – 50-е – должносостояться в феврале. На нем планируется провести корректировкугородского бюджета. Оно, скорее всего, станет последним в историинижнетагильской Думы 5-го созыва. Далее знаковые для города вопросыбудут решать уже депутаты Гордумы 6-го созыва, которых мы выберем 4-гомарта.
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