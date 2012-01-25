Названы самые влиятельные женщины России

В пятерку рейтинга ТОП-100 самых влиятельных женщин среди общественных деятелей также вошли правозащитник и председатель Московской Хельсинкской группы ЛюдмилаАлексеева, супруга премьер-министра России Людмила Путина, вдова первогопрезидента России Бориса Ельцина Наина Ельцина и актриса театра и кино,учредитель благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, сообшает РИА Новости .

ТОП-100 самых влиятельных женщин России за 2011 год подготовленрадиостанцией «Эхо Москвы», РИА Новости, журналом «Огонек» иинформагентством «Интерфакс». В рейтинг вошли женщины, которые либовлияют на принятие решений в сфере политики или бизнеса, занимая высокиедолжности, либо определяют умонастроения людей и являются примером дляподражания.