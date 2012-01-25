Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом придется на вторую неделю февраля

Всего с 16 по 22 января было госпитализировано 102 горожанина (все дети)с подозрением на ОРВИ и грипп. Вирус высокопатогенного гриппа А/H1N1среди обследованных тагильчан не выявлен. За период регистрации сезонных заболеваний, с первого ноября 2011года, лечение от ОРВИ и гриппа в городских стационарах прошли 939человек, подавляющее большинство из них – дети в возрасте до 17 лет.

Попрогнозам специалистов Министерства здравоохранения Свердловскойобласти, всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом ожидается во второйнеделе февраля, сообщает отделение медицинской профилактики ГБУЗ СО «ВФДгорода Нижний Тагил».

Доказано, что вирусы активно передаются в местах с большим скоплением народа. Поэтому иногда хочется оказаться в какой-нибудь глуши, где почти нет людей. В таких уголках, как поселок Лосиный парк, чувствуешь себя намного комфортней, чем в пыльном городе. Чистый воздух делает организм более здоровым, а небывалая благодать этого места излечивает душу.