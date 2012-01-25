Почти все новые талоны ТО достались одному оператору

С 1 января в России начал действовать новый закон о прохождении техосмотра автомобилей. Основным его изменением стало то, что теперь заключить договор обязательного страхования автогражданской ответственности можно только при наличии талона ТО. При этом если срок его действия составляет менее шести месяцев, то страховщики обязаны отказать автовладельцу в приобретении полиса ОСАГО.

Кроме того, с этого года пройти техосмотр можно в частных техпунктах, аккредитованных Российским союзом автостраховщиков. К настоящему моменту в России работает 1,9 тысячи операторов, владеющих 2,5 тысячи техпунктов по всей стране. Однако в некоторых регионах наблюдается нехватка таких пунктов. Ранее некоторые страховые компании прогнозировали падение продаж на рынке ОСАГО в связи с началом действия нового закона о техосмотре.

Компания «Росгосстрах» заключила договор о сотрудничестве с 260 операторами ТО, крупнейшим из которых, по информации участников рынка, является «Техосмотр». Благодаря такому партнерству страховщики нашли способ обходить запрет на выдачу полисов ОСАГО при непройденном техосмотре. Для этого представители компании при оформлении «автогражданки» производят «первичное заполнение» бланка талона. После этого автовладелец ставит свою подпись под обязательством пройти полный техосмотр у оператора.