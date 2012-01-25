Почти все новые талоны ТО достались одному оператору
По состоянию на 14 января, Госзнак напечатал 2,501 миллиона новых талонов техосмотра, из которых 2,5 миллиона получила компания «Техосмотр», работающая в сотрудничестве со страховой фирмой «Росгосстрах». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена правления Российского союза автостраховщиков (РСА), заместителя генерального директора «Ингосстраха» Игоря Ямова.
С 1 января в России начал действовать новый закон о прохождении техосмотра автомобилей. Основным его изменением стало то, что теперь заключить договор обязательного страхования автогражданской ответственности можно только при наличии талона ТО. При этом если срок его действия составляет менее шести месяцев, то страховщики обязаны отказать автовладельцу в приобретении полиса ОСАГО.
Кроме того, с этого года пройти техосмотр можно в частных техпунктах, аккредитованных Российским союзом автостраховщиков. К настоящему моменту в России работает 1,9 тысячи операторов, владеющих 2,5 тысячи техпунктов по всей стране. Однако в некоторых регионах наблюдается нехватка таких пунктов. Ранее некоторые страховые компании прогнозировали падение продаж на рынке ОСАГО в связи с началом действия нового закона о техосмотре.
Компания «Росгосстрах» заключила договор о сотрудничестве с 260 операторами ТО, крупнейшим из которых, по информации участников рынка, является «Техосмотр». Благодаря такому партнерству страховщики нашли способ обходить запрет на выдачу полисов ОСАГО при непройденном техосмотре. Для этого представители компании при оформлении «автогражданки» производят «первичное заполнение» бланка талона. После этого автовладелец ставит свою подпись под обязательством пройти полный техосмотр у оператора.
Такая схема вызвала возмущение у других участников рынка. «Росгосстрах» в свою очередь заявил о том, что работает в рамках нового закона. Предположительно, недовольство других участников рынка поведением «Росгосстраха» и законом в целом стало причиной ухода Павла Бунина с поста президента РСА. Несмотря на то, что правление не приняло отставку Бунина, нового главу союза планируется выбрать 20 марта 2012 года.