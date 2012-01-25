Поклонники В. Высоцкого нашли его «двойника» в Шотландии

Роберт Бёрнс и Владимир Высоцкий родились в один день 25 января сразницей в 179 лет – в 1759 и 1938 годах соответственно. Каждый из этихпоэтов прожил ярчайшую, но короткую жизнь. И ушли оба в июле – 21 го и25 го - один не дожив до 40, а другой едва перешагнув за этот срок. Онине просто популярны и любимы у себя на Родине – каждый из них являетсядушой и совестью своего народа говорится в сообщении оргкомитета фестиваля.