С 1 февраля пенсии возрастут на 6,1%

С 1 января 2010 года базовая часть трудовой пенсии вошла в составстраховой части в виде фиксированного базового размера. Индексация будетприменяться к общему размеру пенсии. Поэтому каждый пенсионер, необращаясь в Управление Пенсионного фонда, может самостоятельно посчитатьувеличение своей пенсии с 1 февраля текущего года. Для этого размерсвоей пенсии необходимо умножить на индекс 0,061.