С 1 февраля пенсии возрастут на 6,1%
С 1 февраля Пенсионный фонд увеличит трудовые пенсии на 6,1%. В общей сложности прибавку получат более 105 тысяч тагильских пенсионеров. К перерасчету пенсий специалисты Управления Пенсионного фонда уже приступили.
С 1 января 2010 года базовая часть трудовой пенсии вошла в составстраховой части в виде фиксированного базового размера. Индексация будетприменяться к общему размеру пенсии. Поэтому каждый пенсионер, необращаясь в Управление Пенсионного фонда, может самостоятельно посчитатьувеличение своей пенсии с 1 февраля текущего года. Для этого размерсвоей пенсии необходимо умножить на индекс 0,061.
Предстоящая индексация пенсий – первая в 2012 году. Следующее увеличениепенсии запланировано на 1 апреля. Надбавка составит 2,4%. Кроме того, с1 апреля будет увеличен размер ежемесячной денежной выплаты на 6% исоциальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечениюна 14,1%, сообщает нижнетагильское управление Пенсионного фонда РФ.
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