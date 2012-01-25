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С 1 февраля пенсии возрастут на 6,1%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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С 1 февраля пенсии возрастут на 6,1%

25 января 2012, 08:39Общество
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