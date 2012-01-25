Шедевры SAAB спасли от варварской распродажи

Для приобретения заводских экспонатов покупателям-меценатам удалось собрать 28 млн шведских крон (более $4 млн). Как сообщает инициативная группа saabsunited.com, которая пыталась найти деньги на поддержку музея в Сети, текущие расходы временно закрытой для посетителей экспозиции возьмут на себя власти города Тролльхеттана и региональная администрация.

Напомним, что в 2011 году концерн General Motors намеревался продать свое убыточное подразделение SAAB то российским, то китайским инвесторам, однако в декабре было объявлено о начале процедуры банкротства. В январе 2012-го администрация объявила о продаже коллекции музея, но, поскольку покупателя не нашлось, автомобили решено было распродать по отдельности. Предполагалось, что в понедельник, 23 января, машины уйдут с молотка, чтобы хоть отчасти покрыть долги обанкротившегося автопроизводителя.

В музее SAAB собраны порядка 130 уникальных экспонатов. Каждый из них символизирует знаковый этап в истории развития компании. Одним из последних экземпляров стал авиаконцепт Saab Aero-X 2006 г.в., он напоминает о том, что с 1937 года SAAB выпускал военные самолеты.

Среди машин есть прапрадедушка всех Саабов - так называемый UR-SAAB 92001 - прототип первой модели шведской марки, выпущенный в 1946 году, множество гоночных моделей и даже автомобиль Джеймса Бонда 1981 г.в. с номером SAAB 007.

По слухам, на активы SAAB до сих пор имеются два претендента: китайский автопроизводитель Zhejiang Youngman Lotus и турецкая компания Brightwell Holdings. И это несмотря на то, что доработка Saab PhoeniX потребует от любого из них огромных инвестиций. Однако концерн General Motors не вступает в переговоры, так как опасается, что его собственные технологии и ноу-хау шведов, будут использованы против продукции GMC на ключевых рынках сбыта.