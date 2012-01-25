В Британии изобрели двигатель, работающий на воздухе
25 января 2012, 08:51ОбществоРОман БОТов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Группа инженеров компании Dearman Engine Company представила прототип экологичного двигателя, работающего на альтернативном виде топлива, в частности, на сжиженном воздухе.
По своей конструкции мотор представляет собой практически обычный ДВС, только без свечей зажигания. Топливом ему служит сжиженный воздух, хранящийся при температуре -160
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей