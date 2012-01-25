В Екатеринбурге ко Дню студента устроили выставку шпаргалок
В Екатеринбурге организуют выставку студенческих шпаргалок, сообщает информационный портал "АПИ". Ознакомиться с коллекцией самодельных подсказок для экзаменов и контрольных можно будет в торговом центре, расположенном в доме номер 2 по Ясной улице. Выставка пройдет в среду, 25 января, когда в России отмечается День студента (Татьянин день).
Студенты постоянно придумывают новые способы списывания, и мы можем увидеть, какими шпаргалками пользовались раньше и какими шпаргалками пользуются сейчас рассказал один из организаторов экспозиции Иван Колотовкин.
Среди экспонатов, например, оказались шпаргалка по истории СССР, датированная 1960-ми годами, прозрачная шпаргалка на скотче, вертолет на радиоуправлении, разносящий подсказки по рядам, записи на дужках очков и накладных ногтях, и многие другие любопытные экземпляры. По словам организаторов, на выставке будут представлены около 50 разнообразных шпаргалок.
Как указывает местная «Областная газета» в рамках Дня студента в торговом центре учащихся угостят вином и предложат бесплатно посетить киносеанс. Также в ходе празднования екатеринбургские студенты будут играть в домино, носить на руках деканов и пить медовуху.