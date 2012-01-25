В Екатеринбурге ко Дню студента устроили выставку шпаргалок

Студенты постоянно придумывают новые способы списывания, и мы можем увидеть, какими шпаргалками пользовались раньше и какими шпаргалками пользуются сейчас рассказал один из организаторов экспозиции Иван Колотовкин.

Среди экспонатов, например, оказались шпаргалка по истории СССР, датированная 1960-ми годами, прозрачная шпаргалка на скотче, вертолет на радиоуправлении, разносящий подсказки по рядам, записи на дужках очков и накладных ногтях, и многие другие любопытные экземпляры. По словам организаторов, на выставке будут представлены около 50 разнообразных шпаргалок.