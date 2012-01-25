В Нижнем Тагиле ночью продают крепкий алкоголь в открытых бутылках

Так, продавцы некоторых круглосуточных магазинов торгуют спиртными напитками, перед продажей снимая с них крышки. Из рук сотрудника магазина покупатель получает уже распакованный товар. Таким образом, продавцы и хозяева торговых точек, с чьей подачи происходит нарушение, думают, что ограждают себя от возможной ответственности.

Если в такой магазин придет проверка в виде наряда ППС, участкового полицейского или сотрудников отдела ОБЭП, то у сотрудников магазина есть «железное алиби».

«Я не торгую спиртным, это клиенты сами в магазин со своими бутылками приходят. А я продаю им горячую выпечку в качестве закуски. Это вроде еще не запретили? Видите, все бутылки открыты, а крышки подвыпившие покупатели пирожков по дороге сюда потеряли» так, скорее всего, будет защищать себя сотрудница магазина, нарушившая закон.

И, скорее всего, ей удастся уйти от ответственности. И хотя все: сотрудники магазина, покупатели и полиция, знают реальное положение дел, но доказательств нарушения не будет. А сами клиенты, заинтересованные в постоянной покупке спиртного ночью, не будут свидетельствовать против сотрудников и владельцев торговой точки. И, по протоколу, нарушительница предстанет перед правоохранителями благодетельницей, которая не позволяет своим клиентам еще больше захмелеть, снабжая их вкусными пирожками.

Как правило, доказать факт правонарушения очень сложно. А если нет факта, то нет и дела об административном правонарушении. Как правило, проводить рейды и штрафовать недобросовестных продавцов и владельцев торговых точек могут участковые, но если имеет место продажа алкоголя несовершеннолетним лицам – то эти вопросы могут контролировать сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, -- рассказывает в пресс-службе ММУ МВД России «Нижнетагильское».

Вот так и получается, что закон о запрете продажи спиртного есть, а отработанных схем по пресечению нарушений его исполнения у правоохранителей пока нет. Магазины, нарушающие этот закон, ночью можно найти по огромным выстраивающимся к прилавкам очередям из жаждущих продолжения банкета. Если Вы остаетесь неравнодушными к нарушениям закона в нашем городе, сообщайте информацию по телефону доверия Управления МВД Нижнего Тагила 97-62-21.

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