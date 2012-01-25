Yamaha Worldcrosser – это реальность
«Yamaha Worldcrosser – это концепт-байк, показанный на выставке Intermot, чтобы вдохновить любителей путешествий по миру на двух колесах, просто для этого, и он не пойдет в производство».
Вышеуказанные слова были четко произнесены во время презентации концепта Yamaha Super Tenere Worldcrosser еще в 2010 году, и по-прежнему сопровождают фотографии и рисунки мотоцикла на собственном веб-сайте компании.
Тем не менее, в них приходится сомневается, особенно после того, как в прошлом году Yamaha запатентовала торговую марку Worldcrosser, а сейчас производитель в очередной раз доказывает, что это были только слова. Worldcrosser уже должен выйти на европейский, в частности, британский рынок в марте этого года.
Машина будет выпущена ограниченным тиражом в серии Limited Edition, и будет представлять из себя фактически мотоцикл Yamaha Super Tenere, снабженный различными опциями – карбоновыми боковыми панелями, защитой вилок и специальной защитой рамы, плюс легкосплавная защита днища.
Две цветовых гаммы – синий-черный-белый и белый-черный-темно-серый. Европейская цена – 15 600 евро.