Yamaha Worldcrosser – это реальность

Вышеуказанные слова были четко произнесены во время презентации концепта Yamaha Super Tenere Worldcrosser еще в 2010 году, и по-прежнему сопровождают фотографии и рисунки мотоцикла на собственном веб-сайте компании.

Тем не менее, в них приходится сомневается, особенно после того, как в прошлом году Yamaha запатентовала торговую марку Worldcrosser, а сейчас производитель в очередной раз доказывает, что это были только слова. Worldcrosser уже должен выйти на европейский, в частности, британский рынок в марте этого года.