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Жители Вагонки пожаловались в прокуратуру на плохое самочувствие из-за грязного воздуха
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители Вагонки пожаловались в прокуратуру на плохое самочувствие из-за грязного воздуха

25 января 2012, 17:37ОбществоВалерия Лошкарева
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