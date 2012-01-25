Жители Вагонки пожаловались в прокуратуру на плохое самочувствие из-за грязного воздуха
Тагильчане жалуются на плохое самочувствие из-за грязного воздуха. Напомним, что с 10 января в Свердловской области действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях.
К загрязнению воздуха выбросами с предприятий и транспорта привела безветренная погода, которая держится в регионе уже 2 недели. В Нижнем Тагиле сильнее остальных страдают жители Дзержинского района. Во всяком случае, именно они обратились с жалобами на плохое самочувствие в природоохранную прокуратуру.
Как рассказал нижнетагильской межрайонный природоохранный прокурор Василий Калинин, по обращениям граждан организована проверка. Роспотребнадзор и Центр экологического мониторинга обязаны срочно провести лабораторные исследования, чтобы оценить степень загрязнения воздуха.
Далее предстоит определить, какие предприятия проигнорировали требование сократить выбросы на время действия предупреждения о метеоусловиях, неблагоприятных для рассеивания загрязнений воздуха. Если нарушения выявят – будут приняты меры прокурорского реагирования.