Жители Вагонки пожаловались в прокуратуру на плохое самочувствие из-за грязного воздуха

К загрязнению воздуха выбросами с предприятий и транспорта привела безветренная погода, которая держится в регионе уже 2 недели. В Нижнем Тагиле сильнее остальных страдают жители Дзержинского района. Во всяком случае, именно они обратились с жалобами на плохое самочувствие в природоохранную прокуратуру.