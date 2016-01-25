ЕВРАЗ освоил два новых вида железнодорожных колес для Европы
Европейский сертифицирующий орган в сфере железнодорожного транспорта VUZ (Чешская республика) выдал ЕВРАЗ НТМК два сертификата соответствия (TSI) на цельнокатаные железнодорожные колеса диаметром 920 мм конструкции типа BA 314 и ВА 005. Оба колеса предназначены для грузовых вагонов и входят в число самых востребованных конструкций в Европе.
Для данных железнодорожных колес конвертерный цех ЕВРАЗ НТМК производит специальную марку стали ER7, которая отличается высокими качественными характеристиками.
В рамках аудита комбинат подтвердил эффективность системы менеджмента качества и её соответствие требованиям стандарта TSI. Экспертная комиссия оценила высокий уровень автоматизации процессов в колесном производстве, отметила систему архивации параметров каждого колеса. Перед сертификационным аудитом железнодорожные колеса также успешно прошли циклические и термомеханические испытания в аккредитованной чешской лаборатории.
Задача ЕВРАЗа – расширить свой продуктовый портфель за счет конструкций, наиболее востребованных на стратегических для компании рынках и в ключевых сегментах, – отметил Вице-президент ЕВРАЗа по продажам Илья Широкоброд. – В 2016 году ЕВРАЗ НТМК намерен освоить новые грузовые колеса для рынка Северной Америки, в том числе с повышенной твёрдостью обода, а также еще две европейские конструкции колес для грузового движения.
В настоящее время ЕВРАЗ НТМК имеет 5 сертификатов TSI. Ранее комбинат получил сертификаты на конструкции колес типа ВА 318, ВА 319, ВА 004. Все эти колеса предназначены для грузовых вагонов.
© TagilCity.ru по материалам Управления по связям с общественностью РЦКО «УРАЛ» ЕВРАЗ