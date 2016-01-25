ЕВРАЗ освоил два новых вида железнодорожных колес для Европы

В рамках аудита комбинат подтвердил эффективность системы менеджмента качества и её соответствие требованиям стандарта TSI. Экспертная комиссия оценила высокий уровень автоматизации процессов в колесном производстве, отметила систему архивации параметров каждого колеса. Перед сертификационным аудитом железнодорожные колеса также успешно прошли циклические и термомеханические испытания в аккредитованной чешской лаборатории.

Задача ЕВРАЗа – расширить свой продуктовый портфель за счет конструкций, наиболее востребованных на стратегических для компании рынках и в ключевых сегментах, – отметил Вице-президент ЕВРАЗа по продажам Илья Широкоброд. – В 2016 году ЕВРАЗ НТМК намерен освоить новые грузовые колеса для рынка Северной Америки, в том числе с повышенной твёрдостью обода, а также еще две европейские конструкции колес для грузового движения.