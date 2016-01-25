Глава города Сергей Носов поздравил студентов с Татьяниным днем

Годы учебы в вузах по праву называют самым ярким, веселым, насыщенным периодом жизни. Но в то же время, это очень ответственная пора. От того, как вы проявите себя в вузе, зависит ваша дальнейшая судьба.

Нижний Тагил – крупнейший промышленный центр, где на предприятиях трудятся высококвалифицированные инженерные кадры, поэтому он делал и будет делать основную ставку на интеллект, а значит – на сегодняшних студентов. Несмотря на то, что спрос на выпускников тагильских институтов всегда был очень высоким как в Свердловской области, так и далеко за ее пределами, знаю, что многие из вас свой завтрашний день связывают именно с Нижним Тагилом. Сегодня вы видите перспективы развития нашего города и свое будущее в нем. Будем вместе делать его лучше.