Какой купить кулер для воды, если в доме есть дети

Одним из них является устранение риска ожогов или переохлаждения детей. Второй группой является повышение безопасности подключений электроприборов к электричеству. Чтобы защитить детей от вероятного риска, производители кулеров для воды предлагают специальные аппараты с автоматической или механической блокировкой кранов. Также есть приборы с автоматическим отключением от сети при неправильном воздействии на аппарат.

Детские кулеры для воды – это такие же по функциональности приборы. Купить кулер для воды с газацией для детей сегодня также просто, как любой другой аппарат. Их главным отличием является функция блокировки горячего и холодного крана. Блокировка кранов производится двумя способами: механическим или электронным. В первом случае возможно закрывание окна раздачи специальной решеткой. Также есть модели с кнопочной блокировкой. Наиболее современными считаются аппараты с цифровым блоком управления и дисплеем. Почти все они позволяют установить специальный код на открывание конкретного крана. Так можно заблокировать горячий кран от детей и случайных посетителей.

Автоматический кулер с защитой от детей представляет собой стильный и многофункциональный прибор. Часто здесь есть все передовые функции. Это нагрев и охлаждение воды, ее газирование или озонация. Также есть агрегаты со специальными функциями. Например, прибор с холодильником или шкафом. Он может быть напольным или настольным, электронным или компрессорным.

По типу загрузки выделяют модели с верхним и нижним расположением бутыли. Первый вариант не подходит для помещений с детьми и женщинами. Ведь установка новой бутыли требует немалой силы. В случае с нижней загрузкой задача замены бутыли упрощается в несколько раз. Для выполнения задачи достаточно установить бутыль на подставку в нижней части тумбы. Подставка на колесах поможет одним легким движением задвинуть емкость в рабочее положение. Удобство аппарата с нижней загрузкой неоспоримо во всех помещениях с преобладанием женщин и детей.