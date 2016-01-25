Накануне Дня студентов учащиеся Нижнетагильских ВУЗов и колледжей познакомились с работой в полиции (ФОТО)

Полковник Мальцев вкратце рассказал студентам о задачах органов внутренних дел, которые определены Федеральным законом «О полиции». Сотрудники полиции обеспечивают защиту прав, свобод, собственности граждан, общественный порядок и общественную безопасность.

Любое подразделение сильно, в первую очередь, кадрами, - отметил Константин Сергеевич. - Работать должны профессионалы с хорошим уровнем образования, необходимым набором знаний, уверенные в себе. Работа важная, ответственная, нужная. Возможно, после знакомства с работой подразделений полиции, у кого-то возникнет желание посвятить себя службе в правоохранительных органах. Самое главное – чувствовать в себе желание помогать людям.

Экскурсию начали со знакомства с дежурной частью управления. Заместитель начальника полиции, подполковник Александр Андреев, сам когда-то начинал с работы в дежурной части районного отдела внутренних дел. Он хорошо знаком со спецификой работы этого подразделения, поэтому в деталях рассказал студентам, как принимается и обрабатывается вся поступившая в дежурную часть информация. Сотрудники дежурной части Межмуниципального управления, принимая звонок, тут же направляют информацию по отделам внутренних дел, на чьей территории совершено преступление или правонарушение, организуют выезд на место происшествия группы немедленного реагирования и следственно-оперативной группы.

Дежурная часть оснащена современными техническими устройствами, позволяющими определять номер телефона, с которого поступил звонок. Здесь же с помощью системы ГЛОНАСС дежурный может наблюдать за расстановкой нарядов всех комплексных сил полиции. Ориентировки на розыск лиц, пропавших без вести, либо находящихся в розыске по подозрению в совершении преступления, незамедлительно направляются электронной почтой во все подразделения для взаимодействия.

Во всех отделах полиции в дежурных частях установлена система видеонаблюдения, с помощью которой можно наблюдать за поведением доставленных граждан, а также самих полицейских. Это видео может быть использовано в качестве вещественного доказательства при выявленных фактах оскорбления представителя власти или причинения ему телесных повреждений. Также видео используют в случае поступления жалоб на действия полицейских для проверки их на объективность.

Говоря о работе полиции по раскрытию преступлений, подполковник Андреев рассказал об эффективности комплексной автоматизированной информационно-аналитической системы «Безопасный город», которая функционирует с 2014 года в целях профилактики преступлений, совершаемых на улицах города и общественных местах, обеспечения контроля за оперативной обстановкой, фиксации преступлений и административных правонарушений. Студентов впечатлили неограниченные возможности системы «Безопасный город», которая позволяет осуществлять контроль как в режиме онлайн, так и при необходимости возвращаться к ранее произошедшим событиям, чтобы восстановить точную картину происшествия.

Не менее показательным был рассказ ветерана экспертно-криминалистического отдела подполковника в отставке Николая Евграфова. Только в конце прошлого года он вышел на заслуженный отдых, но постоянно приходит в родное подразделение помочь молодым сотрудникам, поделиться опытом. Вот и на встречу со студентами откликнулся с большой готовностью. С интересом слушали ребята об истории создания экспертной службы, ее развитии и сегодняшних возможностях. Студенты с нескрываемым любопытством изучили содержимое знаменитого чемоданчика эксперта, вес которого составляет в среднем 20 килограммов.

Интересно было узнать учащейся молодежи о работе автоматизированной системы «Папилон», в базе которой на сегодняшний день находится порядка 140 тысяч дактилокарт. С помощью этой системы, объяснил Николай Викторович, ежегодно в среднем раскрывается порядка 700 преступлений, именно по оставленным следам.

С особым вниманием специалиста экспертной службы слушал студент медицинского колледжа Алексей Рыбников. Молодой человек, за плечами которого служба в вооруженных силах, давно задумался над тем, чтобы получить специальность эксперта - криминалиста. После знакомства с работой этого подразделения еще больше утвердился в своем желании, уверен в своих силах. Во время экскурсии получил необходимые рекомендации для поступления в специализированный ВУЗ МВД и в ближайшее время придет в отдел кадров для оформления нужных документов.