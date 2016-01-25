Новый офис "Уралконтрактнефть"
25 января 2016, 17:15ОбществоЮлия
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Уважаемые партнеры и клиенты! В связи с расширением компания "Уралконтрактнефть" с января 2016 года переехала в новый офис, который находится по адресу улица Красноармейская 79.
Уважаемые партнеры и клиенты!
В связи с расширением компания "Уралконтрактнефть" с января 2016 года переехала в новый офис, который находится по адресу улица Красноармейская 79. Здание на перекрестоке улиц Красноармейская и Черных, вход со стороны улицы Красноармейская.
Просим Вас обратить внимание на некоторые изменения контактных телефонов:
Секретарь 8 (3435) 379 279
Отдел смарт-карт 8 (3435) 378 279
Отдел оптовых поставок 8 (3435) 378 269
Будем рады видеть Вас в новом офисе!
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