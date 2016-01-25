Роскосмос поработает над космическими двигателями на воде

В тексте, по приведенным ТАСС данным, говорится, что над созданием двигателя будут трудиться специалисты из научно-исследовательской группы «Форсаж». Им предстоит разработать ракетные двигатели малой тяги, которые будут работать на жидком и газообразном топливе, а также на топливе, получаемом из воды посредствам электролиза.

Готовый к использованию прототип планируется предоставить до 2035 года. При этом за процесс электролиза будет отвечать находящаяся на борту мощная энергетическая установка. Более подробные характеристики данного космического двигателя, а также сфера его применения пока не известны.

Создание космических двигателей нового типа может послужить значительному ускорению путешествий по Солнечной системе, что в свою очередь снизит радиационное воздействие на экипаж пилотируемых миссий. Одной из наиболее интересных разработок в этой сфере является ядерный двигатель, который также планируют создать в России в обозримом будущем.