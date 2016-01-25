Совфрахт – несомненный лидер в грузоперевозках
Современные критерии оценки качества перевозки тех или иных видов товаров не ограничиваются сохранностью груза или скоростью транспортировки: клиентам становится важно то, насколько защищенным будут их товары, можно ли получить информацию по их местоположению на данный момент, какие еще услуги предоставляет экспедиторская фирма.
Совфрахт – это крупный холдинг, который ориентирован на постоянное улучшение качества услуг для клиентов с учетом их пожеланий, поэтому непрерывная работа в данном направлении обеспечивает ему заслуженное лидерство среди российских транспортных фирм.
Критерии оценки сервиса по грузоперевозкам
К основным факторам, из которых складывается репутация грузоперевозчика, относятся следующие моменты:
- Транспортная оснащенность: чем больше единиц ТС у компании, тем больше вариантов перевозки она сможет предложить. Совфрахт сотрудничает с РЖД, благодаря чему может отправлять грузы железнодорожными поездами, а в его собственном распоряжении есть обширный парк транспортных средств начиная от авто и заканчивая судоходным транспортом. Благодаря этому компания предлагает перевозку любых типов груза, в том числе опасного, и может транспортировать габаритные, негабаритные, сбоные и в том числе тяжеловесные грузы.
- География перевозок. Совфрахт действует на территории всей России и за рубежом, а в 2014 году расширил сферу влияния на самые отдаленные регионы
- Современные технологии. Совфрахт усовершенствует все процессы, связанные с логистикой, начиная от складского хранения и заканчивая собственно перевозками, его транспортные единицы оснащены качественным оборудованием для отслеживания в пути и следования по заданному маршруту.
- Связь с клиентами. Компания регулярно проводит исследования, позволяющие дать оценку ее деятельности, выявить чаяния клиентов и рассмотреть суть основных претензий.
- Контроль цен. Совфрахт удерживает стабильные расценки, которые незначительно меняются даже в условиях кризиса.
Следует также отметить, что в Арктике (Новая земля) компания основала собственную инфраструктуру, обеспечивая снабжение проживающих и работающих там людей, а также участвует в различных экспедициях. На сегодняшний день ни одна из компаний по грузоперевозкам не предоставляет такого рода услуг, что делает Совфрахт несомненным лидером в области перевозок в труднодоступные места. Таким образом, соответствие данным критериям делает холдинг лидером в современных перевозках любых типов груза по стране и за рубежом.