Совфрахт – несомненный лидер в грузоперевозках

Совфрахт – это крупный холдинг, который ориентирован на постоянное улучшение качества услуг для клиентов с учетом их пожеланий, поэтому непрерывная работа в данном направлении обеспечивает ему заслуженное лидерство среди российских транспортных фирм.

Критерии оценки сервиса по грузоперевозкам

Следует также отметить, что в Арктике (Новая земля) компания основала собственную инфраструктуру, обеспечивая снабжение проживающих и работающих там людей, а также участвует в различных экспедициях. На сегодняшний день ни одна из компаний по грузоперевозкам не предоставляет такого рода услуг, что делает Совфрахт несомненным лидером в области перевозок в труднодоступные места. Таким образом, соответствие данным критериям делает холдинг лидером в современных перевозках любых типов груза по стране и за рубежом.