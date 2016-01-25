Уралвагонзавод празднует 80-летие

Идеей для эмблемы послужили исторические товарные знаки предприятия. Она символизирует собой преемственность поколений и опыт прошлых лет, ставший фундаментом для развития высокотехнологичного современного производства.

Основа эмблемы - вытянутая в длину гайка. В 1962 году Уралвагонзавод вернул своё фирменное довоенное наименование – Уральский вагоностроительный завод имени Ф.Э. Дзержинского. Кроме того, вышло новое «Положение о товарных знаках» от 15.05.1962 г. Свидетельством № 2504 был зарегистрирован в Государственном комитете по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР новый товарный знак на вагоностроительную продукцию Уралвагонзавода: вытянутая в длину гайка с надписью в центре «УВЗ».

В центре эмблемы - цифра 80, слева от неё - логотип 1936 года, а справа - современный логотип УВЗ.

Как отметил статс-секретарь - заместитель генерального директора УВЗ Алексей Жарич:

Безусловно, в интегрированную структуру Корпорации сегодня входят предприятия и с более долгой историей, насчитывающей 90, а то и 100 лет. Однако нижнетагильский завод – не просто наше головное предприятие, а один из символов российского машиностроения.

Алексей Жарич рассказал, что мероприятия, приуроченные к 80-летию завода, будут проходить в Нижнем Тагиле в течение года. Среди самых ярких - театральные дни Булата Окуджавы, в рамках которых известными артистами будет показан спектакль по пьесе Александра Гельмана «Мы, нижеподписавшиеся», а также пройдет вечер творчества Окуджавы. Его отец - Шалва Степанович Окуджава был знаковой фигурой в истории города. В 1932 году по поручению наркома тяжелой промышленности Орджоникидзе он был командирован на Урал. Позже стал первым секретарем Нижнетагильского горкома ВКП(б). В рамках театральных дней в конце апреля 2016 года ветераны и работники предприятия смогут бесплатно посетить обновленный драматический театр.