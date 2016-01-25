В Екатеринбурге сегодня лучшие преподаватели вузов получат губернаторские награды

В Екатеринбурге пройдёт торжественная церемония вручения премий профессорам, доцентам и преподавателям вузов Свердловской области. В резиденции губернатора отметят лучших из лучших. Ежегодно вручение премий проходит 25 января, в день студента.

Ежегодно в конкурсе на губернаторскую награду существует три номинации: «Профессор года», «Доцент года» и «Преподаватель года».

Победителям в номинации «Профессор года» выплачивается премия в размере 200 тысяч рублей каждому (3 премии), победителям в номинации «Доцент года» – 160 тысяч каждому (4 премии) и победителям в номинации «Преподаватель года» – 80 тысяч рублей каждому (4 премии).

Также в этом году будет вручена премия в отдельной номинации – «За особые заслуги в развитии высшего образования Свердловской области». Победитель в этой номинации получит 300 тысяч рублей.