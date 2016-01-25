В Нижнем Тагиле увеличился прожиточный минимум для пенсионеров

ФСД устанавливается всем неработающим получателям пенсии, если общая сумма их материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте РФ. При подсчете общей суммы материального обеспечения учитываются все виды пенсий, ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора социальных услуг, дополнительное материальное обеспечение и другие меры социальной поддержки в денежном выражении.

Величина прожиточного минимума пенсионеров устанавливается 1 раз в год и не подлежит пересмотру в течение года. В Свердловской области в этом году эта сумма составляет 8 803 рубля.

С 1 января 2016 года пенсионерам Свердловской области, которым в 2015 году была установлена ФСД, перерасчет размера доплаты, исходя из нового прожиточного минимума, производится автоматически.

Гражданам, у которых право на получение федеральной социальной доплаты в связи с увеличением прожиточного минимума возникнет впервые, и которые ранее за установлением данной выплаты не обращались, необходимо подать соответствующее заявление в территориальное управление ПФР. Отметим, что федеральная социальная доплата в данном случае будет установлена с 1 числа месяца следующим за месяцем подачи заявления.