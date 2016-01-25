В Нижнем Тагиле волонтёры встретили первого ребёнка в 2016 году из ИК-6 (ФОТО)

Это был для Елены первый срок по статье 158 УК РФ. В места заключения она попала уже беременная Матвеем. Его мама, провела в заключении один год и шесть месяцев .В Нижневартовске, куда она направляется, ее ждут ещё двое детей. До встречи с мамой дети находятся в детском доме. Елена рассказала волонтёрам, что она очень раскаивается в содеянном преступлении, пообещав больше никогда не вернуться в места заключения.