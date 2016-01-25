В Нижнем Тагиле волонтёры встретили первого ребёнка в 2016 году из ИК-6 (ФОТО)
Матвей был первый, вышедший на свободу в этом году из 98 малышей, которые находятся вместе со своими мамочками в ИК-6 Нижнего Тагила.
Это был для Елены первый срок по статье 158 УК РФ. В места заключения она попала уже беременная Матвеем. Его мама, провела в заключении один год и шесть месяцев .В Нижневартовске, куда она направляется, ее ждут ещё двое детей. До встречи с мамой дети находятся в детском доме. Елена рассказала волонтёрам, что она очень раскаивается в содеянном преступлении, пообещав больше никогда не вернуться в места заключения.
Каждая встреча заключённой требует определённой подготовки. Согласование с руководством благотворительного фонда «Протяни руку» по списку освобождающихся, комплектация подарков, сверка времени освобождения с руководством ИК-6 – этим занимается волонтер Центра поддержки гражданских инициатив «Вместе» - Наталья Петровна Воробьева.
В этом году запланировано встретить почти тридцать детей и их матерей. Кроме встречи и подарков волонтеры организуют поддержку семей находящихся в трудной жизненной ситуации по месту их проживания. Вот и сегодня общественники Нижневартовска получат информацию о Елене и ее семье.
© TagilCity.ru по материалам ЦПГИ «Вместе»