За 2015 год из Свердловских колоний освободились 12 тысяч осужденных

За 2015 год из учреждений освобождено 12 тысяч 239 человек, а в 2014 году - 10 тысяч 610 человек, - рассказывают в ГУФСИН по Свердловской области. - По отбытию наказания из колоний вышли 7 тысяч 170 осужденных, условно-досрочно – 2468 человек, еще 14 по болезни.