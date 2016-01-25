За 2015 год из Свердловских колоний освободились 12 тысяч осужденных
25 января 2016, 08:50ОбществоАлександра Логинова
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В Свердловских колониях в 2016 году стало меньше на 2,6 процента осужденных. В ГУФСИН отмечают, что теперь в сизо и тюрьмах нет переполнения. При лимите в 33 тысячи 669 человек на 1 января 2016 года в местах лишения свободы содержались 31 тысяча 68 человек.
За 2015 год из учреждений освобождено 12 тысяч 239 человек, а в 2014 году - 10 тысяч 610 человек, - рассказывают в ГУФСИН по Свердловской области. - По отбытию наказания из колоний вышли 7 тысяч 170 осужденных, условно-досрочно – 2468 человек, еще 14 по болезни.
По амнистии при этом вышли 1 тысяча 978 человек. За год число подозреваемых и обвиняемых уменьшилась и в СИЗО. Здесь эти цифры уменьшились на 6,8 процента.
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