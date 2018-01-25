Алабай-дебошир из Верхней Пышмы вернулся из полиции к хозяину

В январе жители Верхней Пышмы засняли на видеокамеру, как сотрудники полиции, высунув руку из окна служебной машины, вели на поводке пса породы алабай.

Оказалось, что на него поступили жалобы, и правоохранители таким необычным способом конвоировали «задержанного» к ветеринару.

24 января стало известно, что у пса нашёлся хозяин. Им оказался работник местной промбазы. Алабай сорвался с привязи и убежал, пугая по пути местных жителей.

По информации E1.ru, после передержки пёс, получивший кличку Полицай, вернулся к хозяину и продолжил выполнение служебных обязанностей.