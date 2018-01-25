Два дома остались без горячей воды из-за прорыва трубы в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Утром 25 января на перекрестке улиц Вагоностроителей и Тимирязева произошел прорыв трубы горячего водоснабжения. Из-за коммунальной аварии два близлежащих дома остались без горячей воды .

Как поясняют общественники в группе «Тагил без ям», в настоящее время проводится устранение последствий аварии. Специалисты работают над устранением самой протечки и гололеда, который образовался на дороге от вытекшей из трубопровода воды.