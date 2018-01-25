Два дома остались без горячей воды из-за прорыва трубы в Нижнем Тагиле (ФОТО)
25 января, 15:50Общество
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Коммунальная авария оставила два дома в Дзержинском районе Нижнего Тагила без горячей воды.
Сюжеты: Нижний Тагил
Утром 25 января на перекрестке улиц Вагоностроителей и Тимирязева произошел прорыв трубы горячего водоснабжения. Из-за коммунальной аварии два близлежащих дома остались без горячей воды.
Как поясняют общественники в группе «Тагил без ям», в настоящее время проводится устранение последствий аварии. Специалисты работают над устранением самой протечки и гололеда, который образовался на дороге от вытекшей из трубопровода воды.
Предполагается, что последствия аварии удастся устранить до конца рабочего дня, и горячее водоснабжение вернется в квартиры жителей Вагонки.
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Фото: «Тагил без ям»
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