Инспекторы ГИБДД Свердловской области получают уведомления о сокращении

Так, выполнение указа президента будет осуществляться без нарушения трудового законодательства России. Уволен из системы МВД будет только тот сотрудник, который сам этого захочет. Граждане смогут занять иные должности в ОВД, которые им предложат, сообщил начальник главка пресс-службы МВД по региону полковник Валерий Горелых.

Он сообщил, что в гарнизоне региона имеется больше вакансий, чем количество человек, подлежащих сокращению.

Места найдутся всем. Допустим, кто-то искренне предан службе ДПС и не видит себя в ином подразделении. Если сотрудник ранее достойно себя зарекомендовал, его в ГИБДД вновь будут рады видеть, когда кто-нибудь из коллег уйдёт, к примеру, на заслуженный отдых или на повышение отметил полковник Горелых.

Сообщается, что в пресс-службе МВД не одобрили тот факт, что информация о подобных уведомлениях просочилась в СМИ. Это означает, уверен Горелых, что в отношении сотрудников не была проведена достаточная работа по разъяснению сложившейся ситуации, передаёт «E1.ru».

Ранее сообщалось, что в России планируют сократить порядка 10 тысяч сотрудников ГИБДД.