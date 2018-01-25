Инспекторы ГИБДД Свердловской области получают уведомления о сокращении
Сотрудники ГИБДД в Свердловской области начали получать уведомления о скором сокращении. Руководство ГУ МВД России по региону поспешило успокоить инспекторов.
Так, выполнение указа президента будет осуществляться без нарушения трудового законодательства России. Уволен из системы МВД будет только тот сотрудник, который сам этого захочет. Граждане смогут занять иные должности в ОВД, которые им предложат, сообщил начальник главка пресс-службы МВД по региону полковник Валерий Горелых.
Он сообщил, что в гарнизоне региона имеется больше вакансий, чем количество человек, подлежащих сокращению.
Места найдутся всем. Допустим, кто-то искренне предан службе ДПС и не видит себя в ином подразделении. Если сотрудник ранее достойно себя зарекомендовал, его в ГИБДД вновь будут рады видеть, когда кто-нибудь из коллег уйдёт, к примеру, на заслуженный отдых или на повышение отметил полковник Горелых.
Сообщается, что в пресс-службе МВД не одобрили тот факт, что информация о подобных уведомлениях просочилась в СМИ. Это означает, уверен Горелых, что в отношении сотрудников не была проведена достаточная работа по разъяснению сложившейся ситуации, передаёт «E1.ru».
Ранее сообщалось, что в России планируют сократить порядка 10 тысяч сотрудников ГИБДД.
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