Отец из Свердловской области ссорится с мигранткой из-за пособия на ребёнка (ВИДЕО)

Молодая мать с грудным ребенком на руках осталась брошенной свердловчанином. Вскоре выяснилось, что ребенок болен – девочке требуется операция. Чтобы получить бесплатную медицинскую помощь в России, мать обратилась к соседу за помощью: она попросила его оформить ее ребенка на себя. Он согласился, и девочка без проблем получила гражданство России.

«Родители» стали получать за ребёнка пособие от государства в размере 16 тысяч рублей. Из-за этих денег в настоящее время у них происходит война, рассказывает женщина. Речь идёт даже о драке, передает «РЕН». Свердловчанин и его сожительница не хотят, чтобы мигрантка получала денежное пособие. В свою очередь, молодая мать пригрозила, что подаст на алименты, если ей не будут отдавать предназначенные для дочери средства.

Мать призналась, что устала ссориться и сейчас хочет, чтобы «отец» отказался от ребенка. Однако из-за этого девочка может потерять гражданство, что станет причиной возникновения новых проблем.

Заявления от участников конфликта в органы правопорядка не поступали, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Но это не поздно сделать и сейчас. Если таковое поступит, полиция проведет проверку и примет процессуальное решение прокомментировал ситуацию пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых.