Пиратские программы обнаружились на компьютерах РЖД в Нижнем Тагиле

7 января 22-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа переустанавливал программное обеспечение на компьютерах ведомственной охраны РЖД. Выяснилось, что для установки на жесткие диски им были использованы нелицензированные копии программ Microsoft: «Windows 8.1 профессиональная», «Project 2016», «Microsoft Office 2016», «Skype для бизнеса». Пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России сообщает, что вследствие этих действий правообладателю компании Microsoft нанесен имущественный ущерб.

По статье 146, части 2 УК РФ «Незаконное использование объектов авторского права» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, об этом сообщает РИА «Новый День». Статья предусматривает наказанием штраф до 200 тысяч рублей, определенное количество исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.