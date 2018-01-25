Подростки курят, плюют и нецензурно ругаются возле ТРЦ «Кит» в Нижнем Тагиле

О ненадлежащем поведении школьников тагильчане пожаловались в мэрию города с помощью сервиса «Городской контроль», сообщив о ненадлежащем поведении подростков возле объекта.

Перед входами все в плевках, курят прямо у входа, невозможно ходить по центру, всюду кучи орущих матом малолеток. Мы требуем решить проблему написано в одной из жалоб.

В тексте другой жалобы говорится о толпах нетрезвых подростков, которые реагируют на замечания матом. Охрана заведения не может навести здесь порядок, считают посетители.

В пресс-службе городской полиции корреспонденту TagilCity.ru сообщили, что обе жалобы переданы сотрудникам отдела полиции №20. Специалисты в течение 10 суток должны провести проверку. При необходимости срок может быть увеличен до 30 суток.

24 января по обращению администрации Нижнего Тагила начата проверка отделом полиции №20. В рамках проверки сотрудники отдела опросят сообщивших о нарушении. Также полицейские сделают выезд на место. Если речь идет о каком-то конкретном периоде времени, то могут поднять записи камер наблюдения. После этого нужно установить возраст и личности возможных нарушителей рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

К руководству ТРЦ «Кит» на сегодняшний день никто с жалобами не обращался. Объект охраняет служба собственной безопасности и контроля. Ее сотрудниками ничего подозрительного за последнее время ничего заметить не удалось.

Объект у нас охраняет служба собственной безопасности и контроля, которая производит контроль как в ТРЦ, так и по периметру. Пьяных подростков за последние три года мы не фиксировали. Все эти факты мы передаем через вневедомственную охрану в Нацгвардию рассказывает директор ТРЦ Геннадий Шестаков.

По словам руководителя торгово-развлекательного центра, к ним часто