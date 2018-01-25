Полуфинал конкурса красоты «Russian Beauty 2018» состоится 24 февраля в Нижнем Тагиле

от уже второй год юные тагильчанки достойно представляют Нижний Тагил на международном конкурсе «World Russian Beauty». В 2016 году Милана Архипова стала обладательницей короны и титула «1-ая vice mini miss World Russian beauty 2016» на полуфинале конкурса г. Москва, а также «Best Photo Model World Beauty2016» (Мировая Топ-модель 2016) на финале конкурса г. Астана, получено официальное приглашение на фестиваль Пьера Кардена в Париж.

В 2017 году Дарья Немчинова стала победительницей полуфинала конкурса в г. Березники Пермского края, и получила два титула «Miss Ural Beauty 2017» и «Best Ural Model Beauty», а затем выиграла главную корону и титул «Mini Miss World Russian Beauty 2017» на финале конкурса г. Москва.

Главным идеологом и организатором являются представительства компании Fashion House International и WORLD BEAUTY.

Компания WORLD BEAUTY - это самый престижный Фестиваль конкурсов красоты, моделей, талантов и дизайнеров.

В настоящее время «WORLD BEAUTY» это:

Более 1000 партнеров по всему миру;

Более 300 своих и партнерских информационных ресурсов (сайты, порталы, журналы, тв программы);

Конкурсы и Фестивали;

Гранды для победителей;

Контракты на работу;

Гастроли со звездами по всему миру;

Возможность показать себя квалифицированному международному жюри.

Теперь и Нижний Тагил обладает правом проведения полуфиналов конкурсов «Юная Мисс Россия 2018», «Russian Beauty 2018», на территории Свердловской области!

24 февраля за звание «Русской красавицы» и «Юной Мисс России» поборются более 7 городов, более 20 девочек и девушек разных возрастных категорий. И только избранные красавицы отправятся защищать честь области на российский и международный конкурсы красоты.

Организаторы обещают – скучно не будет! Каждая конкурсантка приложит все усилия, чтобы доказать, что именно она достойна звания. В составе жюри, которое будет оценивать девушек, войдут: директора модельных агентств, известные спортсмены, представители в области шоу- и медиа бизнеса. Ведущие вечера - несравненные Катрин Багира и Кирилл Гутерман.