Полуфинал конкурса красоты «Russian Beauty 2018» состоится 24 февраля в Нижнем Тагиле
24 февраля в 15.00 в роскошном развлекательном центре «Олимп» состоятся полуфиналы конкурсов красоты «Юная Мисс Россия 2018», «Russian Beauty 2018», «World Russian Beauty 2018». Это конкурсы нового формата в Нижнем Тагиле: принять участие может девочка, девушка или женщина в возрасте от 3 лет и старше! При этом, каждая получит свой титул и корону!
от уже второй год юные тагильчанки достойно представляют Нижний Тагил на международном конкурсе «World Russian Beauty». В 2016 году Милана Архипова стала обладательницей короны и титула «1-ая vice mini miss World Russian beauty 2016» на полуфинале конкурса г. Москва, а также «Best Photo Model World Beauty2016» (Мировая Топ-модель 2016) на финале конкурса г. Астана, получено официальное приглашение на фестиваль Пьера Кардена в Париж.
В 2017 году Дарья Немчинова стала победительницей полуфинала конкурса в г. Березники Пермского края, и получила два титула «Miss Ural Beauty 2017» и «Best Ural Model Beauty», а затем выиграла главную корону и титул «Mini Miss World Russian Beauty 2017» на финале конкурса г. Москва.
Главным идеологом и организатором являются представительства компании Fashion House International и WORLD BEAUTY.
Компания WORLD BEAUTY - это самый престижный Фестиваль конкурсов красоты, моделей, талантов и дизайнеров.
В настоящее время «WORLD BEAUTY» это:
- Более 1000 партнеров по всему миру;
- Более 300 своих и партнерских информационных ресурсов (сайты, порталы, журналы, тв программы);
- Конкурсы и Фестивали;
- Гранды для победителей;
- Контракты на работу;
- Гастроли со звездами по всему миру;
- Возможность показать себя квалифицированному международному жюри.
Теперь и Нижний Тагил обладает правом проведения полуфиналов конкурсов «Юная Мисс Россия 2018», «Russian Beauty 2018», на территории Свердловской области!
24 февраля за звание «Русской красавицы» и «Юной Мисс России» поборются более 7 городов, более 20 девочек и девушек разных возрастных категорий. И только избранные красавицы отправятся защищать честь области на российский и международный конкурсы красоты.
Организаторы обещают – скучно не будет! Каждая конкурсантка приложит все усилия, чтобы доказать, что именно она достойна звания. В составе жюри, которое будет оценивать девушек, войдут: директора модельных агентств, известные спортсмены, представители в области шоу- и медиа бизнеса. Ведущие вечера - несравненные Катрин Багира и Кирилл Гутерман.
Яркий перфоманс и незабываемые эмоции ждут вас 24 февраля в развлекательном центре Олимп.