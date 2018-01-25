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Полуфинал конкурса красоты «Russian Beauty 2018» состоится 24 февраля в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полуфинал конкурса красоты «Russian Beauty 2018» состоится 24 февраля в Нижнем Тагиле

25 января, 14:35Обществоoffice@tagilcity.ru
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