Ремонт спортзалов в тагильских школах обойдется в 206,5 млн рублей

Из всех образовательных учреждений города, a это 61 заведение, по итогам проверки выявлено следующее: в 26-ти зданиях необходим капитальный ремонт, частичный ремонт - в 20-ти, восстановление системы коммуникаций и кровли - в 22-х. Школы №23 и 72 не имеют спортивного зала вообще. A по современной программе образования занятия физкультурой у школьников проводятся 3 раза в неделю.

Предварительный подсчет ремонта спортивных помещений составил 206,5 млн рублей, из которых 60 млн будет финансировано в строительство двух спортивных залов ангарного типа.

Государственная программа реконструкции спортивных залов сегодня действует только для сельских школ, все остальные ищут средства из бюджета или за счет спонсирования. Депутатами городской Думы составлено обращение в адрес председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной с просьбой рассмотреть проблему на региональном уровне, сообщает «Тагильский рабочий».