Ремонт водоснабжения в Верхней Черемшанке за 1,3 млн рублей запланирован на 2018 год

В поселке Верхняя Черемшанка Ленинского района Нижнего Тагила пропала вода в нескольких колонках и квартирах жилых домов. Причины – изношенность сетей и морозы. В этом году систему водоснабжения могут отремонтировать за 1,3 млн рублей.

В некоторых домах холодная вода, по словам тагильчан, отсутствует периодически уже третий год, в других она подается с перебоями уже семь лет. Жильцы обращались в суд и выиграли его, писали жалобу в прокуратуру, отправляли письмо президенту.

Первое обращение я написала в администрацию Ленинского района Нижнего Тагила в 2016 году. 14 декабря того же года пришел ответ за подписью главы района Геннадия Мальцева рассказывает местная жительница Марина.

По словам Марины, воду провели в дома по трубам от колонок еще во времена СССР, сейчас их обслуживает МУП «Водоканал», от которого жильцам приходят квитанции.

Приходили специалисты «Водоканала», составили акт о том, что воды нет. Теперь я плачу только за колонку по улице Бурщиков. Но и та замерзла в морозы. Теперь берем воду где придется жалуется тагильчанка.

В декабре 2017 года стало известно, что муниципалитет запланировал капитальный ремонт системы водоснабжения в Верхней Черемшанке.

Причиной низкого давления в системе холодного водоснабжения мкр. Верхняя Черемшанка является изношенность сетей холодного водоснабжения, необходим капитальный ремонт (полная перекладка) написано в официальном письме от мэрии.

Специалисты обещают провести корректировку бюджета. Сейчас «Служба заказчика» городского хозяйства проводит необходимые конкурсные процедуры для определения подрядчика по выполнению работ по капитальному ремонту водопровода. Работы запланированы на 2018 год.

По данным специалистов мэрии Нижнего Тагила, стоимость полной перекладки системы водоснабжения обойдется бюджету в сумму чуть более 1,3 млн рублей.

МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» разработана сметная документация, стоимость проведения работ по капитальному ремонту водовода (полная перекладка сетей с организацией водоразборных колонок) от колодца по улице Кленовой до домов 13Б и 14б, а также домов 1,3,5 по улице Проходчиков составляет 1 309 202,92 рублей написано в ответе заместителя главы администрации города Владислава Пинаева.