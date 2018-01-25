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Ремонт водоснабжения в Верхней Черемшанке за 1,3 млн рублей запланирован на 2018 год
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ремонт водоснабжения в Верхней Черемшанке за 1,3 млн рублей запланирован на 2018 год

25 января, 17:40ОбществоЛев Истомин
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