Семь новых пещер обнаружено на севере Свердловской области
25 января, 08:00Общество
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На севере Среднего Урала геологи, специализирующиеся на изучении пещер, обнаружили семь новых объектов. Находка была сделана спелеологами в районе реки Северная Тошемка во время экспедиции с 3 по 8 января.
Специалисты рассказали, что обнаруженные пещеры имеют относительную доступность. Если туристы будут соблюдать правила при посещении пещер, то объекты не пострадают.
Интересно, что весной в пещеры попадает вода, которая их промывает. Зимой же подземные проходы могут быть использованы для посещения туристами, передает «ЕАН».
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