Семь новых пещер обнаружено на севере Свердловской области

Специалисты рассказали, что обнаруженные пещеры имеют относительную доступность. Если туристы будут соблюдать правила при посещении пещер, то объекты не пострадают.

Интересно, что весной в пещеры попадает вода, которая их промывает. Зимой же подземные проходы могут быть использованы для посещения туристами, передает «ЕАН».