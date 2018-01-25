Центр отдыха на Руднике лидирует в голосовании за благоустройство в Нижнем Тагиле

Тагильчане вторую неделю активно принимают участие в голосовании, по результатам которого будут выбраны общественные территории для благоустройства в 2018 году.

Напомним, в список претендентов вошли 10 территорий, расположенных в городе и пригороде. На 25 января лидером голосования является Центр семейного отдыха на территории ТОС «Пограничный» на Руднике - за него проголосовали более 800 человек. Также в лидерах сквер «Пионерский» на улице Ильича (712 голосов) и парк им. Горького на Липовом тракте (438 голосов). 4-е место с отрывом в 23 голоса занимает парк «Народный» на Вые.