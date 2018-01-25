Центр отдыха на Руднике лидирует в голосовании за благоустройство в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле продолжается голосование за парки и скверы, благоустройство которых пройдет в 2018 году. В лидеры рейтинга выбились Центр семейного отдыха ТОС «Пограничный» на Руднике и сквер «Пионерский» на Вагонке.
Тагильчане вторую неделю активно принимают участие в голосовании, по результатам которого будут выбраны общественные территории для благоустройства в 2018 году.
Напомним, в список претендентов вошли 10 территорий, расположенных в городе и пригороде. На 25 января лидером голосования является Центр семейного отдыха на территории ТОС «Пограничный» на Руднике - за него проголосовали более 800 человек. Также в лидерах сквер «Пионерский» на улице Ильича (712 голосов) и парк им. Горького на Липовом тракте (438 голосов). 4-е место с отрывом в 23 голоса занимает парк «Народный» на Вые.
Меньше всего голосов тагильчане отдали за благоустройство сквера «Победы» и прилегающей территории к зданию администрации в селе Елизаветинское. Жители пригорода также не спешат голосовать за обустройство территории, прилегающей к зданию администрации в поселке Висимо-Уткинск.
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