Жители Нижнего Тагила лишают электроснабжения своих соседей нелегальным подключением
Нелегальные подключения к сети электроснабжения лишают тепла, воды и света жителей Нижнего Тагила, которые добросовестно и в полном объеме оплачивают счета за свет. В домах жителей одной из улиц частного сектора на ГГМ уже несколько ночей наблюдаются перепады электроэнергии.
В морозную неделю, которая началась в Нижнем Тагиле с 20 января, жители улицы неоднократно терпели неудобства из-за отсутствия отопления и водоснабжения. Они считают, что из-за большого количества включенных обогревательных приборов в домах система не выдерживает нагрузки.
Которое утро уже просыпаемся, все работает, но в доме заметно холоднее и нет воды. Она замерзает в трубах, так как кабель не греет. Значит, ночью был перепад напряжения. В нашей части улицы нет газа. Все работает от электричества. Да, это выливается в немалые суммы, но мы оплачиваем их регулярно и в полном объеме. По вечерам заметно начинает падать напряжение, видимо, люди включают обогреватели из-за холода рассказал о перепадах напряжения тагильчанин.
Причиной жители считают нехватку выделенного на ряд домов ресурса из-за подпольного подключения соседей. Жители окрестных домов рассказали, что для бесперебойного электроснабжения выделено определенное количество киловатт. Но, по их словам, есть еще и те, кто пользуются электроэнергией нелегально, эти подключения и перегружают трансформатор.
Такие перепады сказываются и на состоянии электроприборов, которые стоят немало. В трубах водоснабжения кабель при низкой подаче электричества греет слабо, вода замерзает. Отопление тоже оставляет желать лучшего. Начал выяснять, почему так происходит, потому что у меня все согласно нормам. Подозреваю, что в некоторых домах просто воруют электричество, потому что, по разговорам, очень мало платят.
Специалисты рекомендуют жителям писать заявления по каждому факту подачи электроэнергии с перебоями и аварийных отключениях. Также специалистами энергоснабжающих организаций проводятся систематические рейды по выявлению нелегальных подключений.
© Ирина Анисимова, TagilCity.ru