80 млн и 36 месяцев: капитальный ремонт пройдет в школе №72 в Нижнем Тагиле
В 2019 году начнется ремонт в школе №72 в Нижнем Тагиле. Подрядчик должен будет завершить работы за 36 месяцев. На эти цели выделены 80 млн рублей.
В Нижнем Тагиле объявлен конкурс на проведение капитального ремонта в школе №72 на улице Гвардейская, 12. Организация конкурса поручена МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». В настоящий момент готовится конкурсная документация. Подрядчик определится до конца февраля.
Все ремонтные работы должны быть завершены в срок не более 36 месяцев. Общая стоимость контракта составит 80 млн рублей.
По словам начальника управления образования Татьяны Удинцевой, капитальный ремонт пройдет в рамках программы по созданию новых мест в образовательных учреждениях, соответствующих современным требованиям к условиям обучения. На период ремонта, около 200 учащиеся школы №72 будут временно проходить обучение в школе №56, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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