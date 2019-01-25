80 млн и 36 месяцев: капитальный ремонт пройдет в школе №72 в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле объявлен конкурс на проведение капитального ремонта в школе №72 на улице Гвардейская, 12. Организация конкурса поручена МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». В настоящий момент готовится конкурсная документация. Подрядчик определится до конца февраля.

Все ремонтные работы должны быть завершены в срок не более 36 месяцев. Общая стоимость контракта составит 80 млн рублей.