Будущие юристы познакомились с работой полиции Нижнего Тагила накануне Дня студента

Студенты Нижнетагильского филиала Международного юридического института накануне Дня студента познакомились с работой полицейского.

Будущие специалисты узнали, как работает дежурная часть, выяснили, какие обязанности выполняет дежурный.

Сотрудник отдела связи и защиты информации лейтенант Константин Зятиков познакомил студентов-юристов с услугами МВД, среди которых выдача водительских удостоверений, регистрация транспортных средств и услуги по регистрации по месту жительства и оформлению паспортов.

Заместитель начальника управления полковник Вячеслав Шведчиков рассказал учащимся о задачах органов внутренних дел. По его мнению, в полиции должны работать образованные профессионалы, уверенные в себе, в хорошей физической форме.

Ветеран органов внутренних дел полковник милиции в отставке Павел Федотовских также встретился со студентами и рассказал о том, чем нынешняя служба отличается от службы в милиции.

Подполковник Елена Гришанова объяснила гостям, какие требования предъявляются к кандидатам на службу в органы внутренних дел.