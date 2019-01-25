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Будущие юристы познакомились с работой полиции Нижнего Тагила накануне Дня студента
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Будущие юристы познакомились с работой полиции Нижнего Тагила накануне Дня студента

Сегодня, 13:51ОбществоФото: пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»
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