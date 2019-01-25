Будущие юристы познакомились с работой полиции Нижнего Тагила накануне Дня студента
В рамках всероссийской акции «Студенческий десант» сотрудники Межмуниципального управления МВД «Нижнетагильское» провели экскурсия для студентов первого и второго курсов специальности «Юриспруденция».
Студенты Нижнетагильского филиала Международного юридического института накануне Дня студента познакомились с работой полицейского.
Будущие специалисты узнали, как работает дежурная часть, выяснили, какие обязанности выполняет дежурный.
Сотрудник отдела связи и защиты информации лейтенант Константин Зятиков познакомил студентов-юристов с услугами МВД, среди которых выдача водительских удостоверений, регистрация транспортных средств и услуги по регистрации по месту жительства и оформлению паспортов.
Заместитель начальника управления полковник Вячеслав Шведчиков рассказал учащимся о задачах органов внутренних дел. По его мнению, в полиции должны работать образованные профессионалы, уверенные в себе, в хорошей физической форме.
Ветеран органов внутренних дел полковник милиции в отставке Павел Федотовских также встретился со студентами и рассказал о том, чем нынешняя служба отличается от службы в милиции.
Подполковник Елена Гришанова объяснила гостям, какие требования предъявляются к кандидатам на службу в органы внутренних дел.
В завершении встречи представители общественного совета при полиции обратили внимание студентов на то, что главной задачей полицейского остается оказание помощи гражданам в трудной жизненной ситуации и защита от преступных посягательств, информирует МУ МВД России «Нижнетагильское».
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